Севастополь, Джанкой, Феодосія. Журналісти й експерти назвали головні цілі ЗСУ в Криму

Стаття на цю тему вийшла 10 грудня 2022 року на сайті української служби "Радіо Свобода".

"Калібри" зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і на кримських військових складах. І на думку експертів - ці склади є потенційним місцем майбутніх атак", - зазначається у матеріалі.

Де точно зберігають крилаті ракети класу "Калібр" невідомо, але є припущення, що в Інкерманських штольнях, що поблизу Севастополя, - і до причалів близько, і місце добре захищене.

Що стосується російської бойової авіації, то загалом у Криму нарахували 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.



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Зокрема, "головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів" став Джанкой.

"На цьому аеродромі (у Джанкої - ред.) ми з експертами визначили щонайменше три склади з боєприпасами, понад півсотні гелікоптерів (Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8) та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів", - йдеться у статті.

"Боєприпаси для зенітно-ракетних та берегових комплексів, швидше за все, зберігаються у Західній частині Криму, у Чорноморську. Адже інформації про будівництво нових арсеналів із Криму не надходило. І експерти вважають, що Росія використовує захоплену 2014-го року українську інфраструктуру", - інформують "Схеми" і "Крим.Реалії".

Як наголошується, офіційно Україна не має озброєння, здатного вразити всі згадані нами об'єкти. Але епізоди в Новофедорівці, Джанкої, Севастополі та на Керченському мосту кажуть про те, що такі інциденти можуть виникати і там, куди не долітають ракети.

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