Севастополь, Джанкой, Феодосія. Журналісти й експерти назвали головні цілі ЗСУ в Криму
Проекти "Схеми" й "Крим.Реалії" спільно з військовими експертами проаналізували, де на території тимчасово окупованого Кримського півострову росіяни можуть тримати арсенали для нових повітряних ударів по Україні
Стаття на цю тему вийшла 10 грудня 2022 року на сайті української служби "Радіо Свобода".
"Калібри" зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але і на кримських військових складах. І на думку експертів - ці склади є потенційним місцем майбутніх атак", - зазначається у матеріалі.
Де точно зберігають крилаті ракети класу "Калібр" невідомо, але є припущення, що в Інкерманських штольнях, що поблизу Севастополя, - і до причалів близько, і місце добре захищене.
Що стосується російської бойової авіації, то загалом у Криму нарахували 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект.
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Зокрема, "головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів" став Джанкой.
"На цьому аеродромі (у Джанкої - ред.) ми з експертами визначили щонайменше три склади з боєприпасами, понад півсотні гелікоптерів (Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8) та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів", - йдеться у статті.
"Боєприпаси для зенітно-ракетних та берегових комплексів, швидше за все, зберігаються у Західній частині Криму, у Чорноморську. Адже інформації про будівництво нових арсеналів із Криму не надходило. І експерти вважають, що Росія використовує захоплену 2014-го року українську інфраструктуру", - інформують "Схеми" і "Крим.Реалії".
Як наголошується, офіційно Україна не має озброєння, здатного вразити всі згадані нами об'єкти. Але епізоди в Новофедорівці, Джанкої, Севастополі та на Керченському мосту кажуть про те, що такі інциденти можуть виникати і там, куди не долітають ракети.
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