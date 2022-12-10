Росія готується до тотальної війни, - військовий експерт Грант

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російського військового потенціалу вистачить на кілька років. У цьому немає жодних сумнівів. У Росії є люди, а також базове обладнання для того, щоб продовжувати виробляти достатню кількість зарядів, щоб тримати Україну під тиском. Важливо те, що Росія готується до тотальної війни, а Україна - ні. Україна достатньою мірою все ще не зосереджена на цій війні на урядовому рівні. Я думаю, що з українського боку все ще занадто багато надії на те, що все буде добре. Що Україна отримає щось від Америки, що отримає ATACMS. Є певний брак планування. Що українці будуть робити, якщо не отримають всіх цих речей, а Росія продовжуватиме і продовжуватиме", - зазначив Грант.

За словами військового експерта, українці повинні зрозуміти, що це буде довга війна.

"Потрібно готувати більше офіцерів і людей до війни. Почати розглядати всі підприємства, щоб підприємства виробляли зброю і воєнні системи, виробляли більше боєприпасів з власних українських ресурсів. Якщо Путін буде продовжувати, то війна може тривати ще дуже довго. І люди повинні бути готові до цього, не позбавляючи себе надії. Навіть, коли ви виженете окупантів з Криму, Росія може продовжувати атакувати Харків, або Суми, або атакувати через Білорусь. Ця війна так просто не закінчиться", - підкреслив Грант.

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