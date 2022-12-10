Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка наголошує, що після того, як Росія вторглася в Україну, Іран став одним із головних військових спонсорів Москви.

У Великій БританіЇ припускають, що підтримка Іраном російських військових зросте в найближчі місяці: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Натомість РФ, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.

"Росія, швидше за все, витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності "Іскандер", які несуть боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км. Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України", - дійшли висновку в розвідці Британії.

9 грудня джерела в адміністрації США повідомили, що Росія в обмін на дрони надає Ірану літаки, гелікоптери та системи ППО.

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