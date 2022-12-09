Літаки, вертольоти та ППО. Росія в обмін на дрони надає Ірану безпрецедентну військову допомогу, - NBC News
Росія надає Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні
Про це повідомляє NBC з посиланням на посадовців в адміністрації Байдена.
У рамках розширеного партнерства Росія може постачати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включно з вертольотами та системами ППО. Навесні іранські пілоти навчалися в Росії керувати російським винищувачем Су-35, що, за словами офіційних осіб, свідчить про те, що Іран може отримати літаки упродовж наступного року.
Раніше Білий дім заявляв, що Іран постачає безпілотники Росії для використання в Україні, однак зараз відносини між двома країнами перетворюються на повноцінне оборонне партнерство з передаванням одне одному озброєння і військового досвіду.
За словами офіційних осіб, Росія прагне співпрацювати з Іраном також у розробці зброї, включаючи створення спільної лінії виробництва безпілотників у Росії.
"Це партнерство становить загрозу не лише для України, але й для сусідів Ірану в регіоні", — наголосив один з посадовців адміністрації.
- Нагадаємо, США оголосили про запровадження санкцій проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ.
- Також сьогодні, 9 грудня, Велика Британія розширила санкції проти РФ та Ірану, зокрема до санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників
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