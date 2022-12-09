Про це йдеться в заяві уряду Британії.

"Наш обов’язок - сприяти розвитку вільного та відкритого суспільства в усьому світі. Сьогодні наші санкції йдуть далі, щоб викрити тих, хто стоїть за жахливими порушеннями наших найважливіших прав", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Відомо, що обмеження запровадили проти командира 90-ї танкової дивізії РФ полковника Раміля Ібатулліна, який причетний до незаконного вторгнення. Також до списку додано співробітника ФСБ Росії в Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в Криму Артура Шамбазова. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

Також, під санкції Британії потрапили 10 іранських чиновників, які причетні до судової та правоохоронної системи. Серед них 6 осіб, які були відповідальні за переслідування протестувальників та винесенням вироків, зокрема смертної кари.

Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд або перебування в Сполученому Королівстві.

7 грудня ЄС оголосив про 9-й пакет санкцій проти РФ. ЄС введе санкції також проти трьох російських банків, включаючи повну заборону на транзакції "Російського банку розвитку регіонів", щоб ще більше паралізувати банкомати Путіна.

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