Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників
Велика Британія розширила санкції проти РФ та Ірану, зокрема до санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників
Про це йдеться в заяві уряду Британії.
"Наш обов’язок - сприяти розвитку вільного та відкритого суспільства в усьому світі. Сьогодні наші санкції йдуть далі, щоб викрити тих, хто стоїть за жахливими порушеннями наших найважливіших прав", - сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Відомо, що обмеження запровадили проти командира 90-ї танкової дивізії РФ полковника Раміля Ібатулліна, який причетний до незаконного вторгнення. Також до списку додано співробітника ФСБ Росії в Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в Криму Артура Шамбазова. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.
Також, під санкції Британії потрапили 10 іранських чиновників, які причетні до судової та правоохоронної системи. Серед них 6 осіб, які були відповідальні за переслідування протестувальників та винесенням вироків, зокрема смертної кари.
Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд або перебування в Сполученому Королівстві.
- 7 грудня ЄС оголосив про 9-й пакет санкцій проти РФ. ЄС введе санкції також проти трьох російських банків, включаючи повну заборону на транзакції "Російського банку розвитку регіонів", щоб ще більше паралізувати банкомати Путіна.
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