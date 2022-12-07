Дрони, банки, телеканали: ЄС оголосив про 9-й пакет санкцій проти РФ

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Ми пропонуємо додати до нашого санкційного списку ще майже 200 фізичних та юридичних осіб. Сюди входять російські збройні сили, а також окремі офіцери та оборонно-промислові підприємства, члени Державної Думи та Ради Федерації, міністри, губернатори та політичні партії тощо. Цей список охоплює ключові фігури у жорстоких і навмисних ракетних ударах Росії по мирному населенню, у викраденні українських дітей до Росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції", – зазначила глава Єврокомісії.

ЄС вводить санкції також проти трьох російських банків, включаючи повну заборону на транзакції "Російського банку розвитку регіонів", щоб ще більше паралізувати банкомати Путіна.

До пакету санкцій увійшли також нові заходи експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення – йдеться про ключові хімічні речовини, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ-компоненти, які можуть бути використані російською військовою машиною.

Також обмеження стосуються додаткових економічних заходів російського енергетичного та гірничодобувного секторів, також зняття "з ефіру" ще чотирьох каналів з пропагандою.

"Ми перекриємо доступ Росії до всіляких дронів і безпілотних літальних апаратів. Ми пропонуємо заборонити прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які можуть постачати безпілотники до Росії", – додала фон дер Ляйєн.

З її слів, цей пакет доповнюється повною забороною ЄС на імпорт російської морської нафти, яка набула чинності цього тижня. А також глобальне обмеження цін на нафту, погоджене G7.

Єврокомісія представила дев'ятий пакет санкцій проти РФ, який стосуватиметься фінансових структур.

За словами головреда порталу "Україна по-арабськи", Іран має намір відмовитися від РФ та перестати постачати їй дрони для війни проти України.

Європейський союз планує запровадити санкції проти російських чиновників та політиків. До переліку також хочуть додати членів родини так званого голови Чечні Рамзана Кадирова