Іран прагне відмовитися від РФ і перестати постачати дрони для війни проти України, - головред "України по-арабськи" Фарджаллах
Іран має намір відмовитися від РФ, тому просить її допомогти розігнати протести, знаючи, що Росія не здатна цього зробити
Про це розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фарджаллах в етері Еспресо.
За його словами, Іран сам може вчити придушувати протести. Утім, передавши Росії дрони для атак проти України та побачивши результат цього, влада країни зрозуміла, що втрутилась у війну, якої не хотіла.
"Іран шукає виходу із цієї гри та хоче перестати передавати дрони РФ. Це не значить, що іранський режим став хорошим. Проте, щоб відмовитися від Москви, йому потрібен привід. На сьогодні найголовніше завдання іранського режиму - внутрішнє протистояння з мітингувальниками, тому поставив мету (Росії, - ред.), якої неможливо досягти".
Мохаммад Фарджаллах зауважив: Іран розуміє, що РФ йому не допоможе, як раніше сприяла розгону протестів у Білорусі та Казахстані, Судані. В Ірані ж Росія не має для цього інструментів, впливу та сили. Також іранські протести перестали бути контрольованими.
“Тегеранський режим іде пунктом персидської хитрості - ставить завдання, які Москва не може виконати. Унаслідок цього іранський режим потихеньку відмовиться від надання Росії дронів і балістичних ракет, які, можливо, планував передати. Уже ми знаємо різні дані ЦРУ про те, що, найімовірніше, ця угода також під зривом.
- 3 грудня іранське опозиційне видання Iran International написало, що Іран попросив РФ допомогти придушити протести шляхом навчання та надання обладнання для боротьби з мітингами.
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