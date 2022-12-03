Про це повідомляє іранське орпозиційне видання Iran International.

Зазначається, що іранський режим попросив Москву надіслати радників, оскільки він готується до тривалої конфронтації з протестувальниками та стурбований обмеженими ресурсами як у живій силі, так і в техніці.

Видання посилається на секретні документи, з яких випливає, що офіційний Тегеран готується до тривалої конфронтації з протестувальниками. При цьому він стурбований обмеженими ресурсами в живій силі та техніці.

Тегеран покладається на інформацію з Москви для оцінки ситуації всередині країни. У документах є згадки про те, що Росія підслуховує західні комунікації, щоб дати Тегерану оцінки характеру та сили протестного руху.

Ця інформація підтверджує припущення, озвучене офіційними особами США в жовтні цього року. Тоді речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявляла, що Росія може допомагати Ірану, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій. У відповідь Іран постачає зброю Росії для війни з Україною.

"Докази того, що Іран допомагає Росії розгортати війну проти України, є очевидними й публічними. Чим більше Іран і Росія стають ізольованими, тим більше вони зближуються. Наше послання Ірану дуже, дуже чітке: припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю в Росію для вбивства українців", - сказала вона.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Білий дім впевнений у допомозі Росії в придушенні протестувальників, додавши, що це не твердження, а факт.

На сьогодні Міністерство внутрішніх справ Ірану офіційно визнало загибель 200 громадян під час протестів, проте ці дані розходяться з цифрами від правозахисників. За їхніми даними, загинули близько 460 людей.

Протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22-річну Махсу Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.

Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - каже в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.

16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір - хіджаб.

25 листопада стало відомо про арешт племінниці аятоли Алі Хаменеї Фаріде Морадхані. Після нього вона закликала іноземні уряди припинити всі зв’язки з режимом Тегерана.

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