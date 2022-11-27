Кривавий режим, що вбиває дітей: племінниця лідера Ірану закликала розірвати зв'язки з його урядом
Після свого арешту Фаріде Морадхані, племінниця аятолли Алі Хаменеї, закликала іноземні уряди припинити всі зв’язки з режимом Тегерана
Про це повідомляє The Guardian.
Племінниця верховного лідера Ірану, аятолли Алі Хаменеї, звернулася до представників урядів іноземних держав, аби ті припинили всі зв’язки з "кривавим режимом, що вбиває дітей".
Заява правозахисниці Фаріде Морадхані пролунала у відео, яке в п'ятницю 25 листопада опублікував її брат Махмуд. Він зазначив, що Фаріде заарештували в середу після виклику до прокуратури.
У відео Фаріде Морадхані засудила "явні та очевидні утиски", яких зазнали іранці, і розкритикувала бездіяльність міжнародної спільноти.
"Цей режим не є лояльним до своїх релігійних принципів і не знає жодного закону чи правила, крім сили та збереження своєї влади будь-яким можливим способом", — сказала вона у відео. Фаріде стверджує, що санкції, введені проти режиму, були "смішними", і додала, що іранців залишили "на самоті" у їхній боротьбі за свободу.
Коли було знято відео, невідомо.
- Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.
- Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
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