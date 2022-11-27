Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Кривавий режим, що вбиває дітей: племінниця лідера Ірану закликала розірвати зв'язки з його урядом

Кривавий режим, що вбиває дітей: племінниця лідера Ірану закликала розірвати зв'язки з його урядом

27 листопада, 2022 неділя
22:12
Світ Протестувальник тримає фотографію Махси Аміні на демонстрації з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок в Анкарі, Туреччина

Після свого арешту Фаріде Морадхані, племінниця аятолли Алі Хаменеї, закликала іноземні уряди припинити всі зв’язки з режимом Тегерана

Про це повідомляє The Guardian.

Племінниця верховного лідера Ірану, аятолли Алі Хаменеї, звернулася до представників урядів іноземних держав, аби ті   припинили всі зв’язки з "кривавим режимом, що вбиває дітей". 

Заява правозахисниці Фаріде Морадхані пролунала у відео, яке в п'ятницю 25 листопада опублікував її брат Махмуд. Він зазначив, що Фаріде заарештували в середу після виклику до прокуратури.

У відео Фаріде Морадхані засудила "явні та очевидні утиски", яких зазнали іранці, і розкритикувала бездіяльність міжнародної спільноти.

"Цей режим не є лояльним до своїх релігійних принципів і не знає жодного закону чи правила, крім сили та збереження своєї влади будь-яким можливим способом", — сказала вона у відео. Фаріде стверджує, що санкції, введені проти режиму,  були "смішними", і додала, що іранців залишили "на самоті" у їхній боротьбі за свободу.

Коли було знято відео, невідомо.

  • Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців. 
  • Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.
  • 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Іран
акції протестів
Читайте також:
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
26 листопада, 2022 субота
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
росія мобілізація орки окупанти
26 листопада, 2022 субота
В ISW викрили Путіна у брехні про зустріч з матерями мобілізованих
Агія Загребельська
Автор Агія Загребельська
26 листопада, 2022 субота
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 листопада
23:06
Оновлено
Збірна Іспанії
ЧС-2022: результати усіх матчів 27 листопада, турнірні таблиці
23:04
Володимир Зеленський
Російські війська готують нові удари по Україні, - Зеленський
22:59
Аналітика
Сергій Згурець
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
22:53
Альваро Мората (в червоній формі) забиває гол у ворота Мануеля Нойєра
Іспанія зіграла внічию з Німеччиною на ЧС-2022 з футболу
22:03
аварія в Литві з військовими ЗСУ
У Латвії потрапив в ДТП автобус із українськими військовими, - ЗМІ
21:33
Символ маріупольської групи спротиву на міському будинку
Рух спротиву в Маріуполі: у місті знову з'явилися букви "ї"
21:29
Китай коронавірус
У Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна, - BBC
20:27
ракетний удар по рівненщині,
Електроенергетика, банки, промисловість. Російський генерал розкрив послідовність ударів по Україні
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Чи хочуть російські "еліти" смерті Путіна?
19:58
Андрей Крамаріч (праворуч)
Хорватія розтрощила Канаду на ЧС-2022
19:30
Буча, злочини росіян проти місцевого населення. Фото ілюстративне
Нацполіція зафіксувала понад 45 тис. злочинів, вчинених із 24 лютого
19:29
Звільнений Херсон
Янушевич розповів, скільки херсонців мають світло
19:03
українські військові ЗСУ
ЗСУ підтвердили ураження ворожого об'єкту на Луганщині, на якому перебувало 70 окупантів
19:00
русня орки солдат рф
Лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами, - Генштаб
18:54
російські окупанти
Росіяни завдали 4 ракетні удари по цивільним об'єктам та 10 обстрілів з РСЗВ
18:48
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
18:33
Інтерв’ю
ракетний удар по рівненщині
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Зречення
17:57
"Зернова ініціатива"
З одеських портів вийшли ще 7 суден з зерном для Азії та Європи
17:49
Міністерка ЗС Бельгії та Олександр Ткаченко
Бельгія надасть 150 тис. євро на підтримку культурного сектору України
17:43
Прем'єр Бельгії відвідав Бучу й Бородянку
Прем'єр Бельгії відвідав Бучу й Бородянку
17:36
російський мінометний обстріл
Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
17:34
Ніколас Мадуро
За посередництва Норвегії уряд та опозиція Венесуели досягли порозуміння
17:26
Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом
Є ознаки, що окупанти збираються покинути ЗАЕС, - президент Енергоатома
17:25
Інтерв’ю
Євген Пригожин
Путін залякує Пригожиним Захід, і Захід на це ведеться, - Фейгін
17:09
Єнс Столтенберг
"Путін використовує зиму як зброю, але успіху цим не досягне", - Столтенберг
16:59
Макей і Лукашенко
Голову білоруського МЗС Макея отруїла ФСБ. Наляканий Лукашенко оновив свою охорону, - російський опозиціонер Невзлін
16:55
Тібо Куртуа
ЧС-2022: Бельгія несподівано програла Марокко
16:35
Ексклюзив
Протести в Ірані стають організованішими, - іранський оглядач Міан
16:35
світло
Через "обстріл" околиць Шебекіно в місті частково зникло світло та вода
16:23
Американський астронавт Скотт Келлі
Американський астронавт Скотт Келлі приїхав в Україну
16:06
OPINION
Зоя Казанжи
Зерна, вкинуті у 2004-му, проросли у 2014 році. І дали свої плоди у 2022-му
16:03
Оновлено
Зоря - Минай, УПЛ
УПЛ: "Зоря" не втримала перемогу над "Минаєм", результати інших матчів 15-го туру
15:57
Вирва на дитячому майданчику після обстрілів Донеччини
Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, двоє людей загинули
15:51
Маріуполь
У Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста
15:48
Жан Беленюк
Беленюк захистив титул чемпіона України з греко-римської боротьби
15:48
Денис Шмигаль
Роботу української енергосистеми стабілізували, - Шмигаль
15:33
Лукашенко
Лукашенко заявив, що США "забороняють" Україні вести переговори з РФ
15:24
Dragon SpaceX
Ракетоносій Falcon 9 прибув на Міжнародну космічну станцію
15:19
Василь Портяк
Спілка письменників приймає твори на здобуття Міжнародної літературної премії імені Василя Портяка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV