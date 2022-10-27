В Ірані вперше відбуваються протести за гідність і за демонтаж Ісламської Республіки Іран, - експерт-міжнародник Данилов
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зауважив, що у цього протесту жіноче обличчя, свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка зараз розтискається
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз в Ірані безпрецендентні протести, які вперше відбуваються за гідність і за демонтаж Ісламської Республіки Іран, тобто за повернення життя. Протести набувають масштабного характеру, охоплюють нові соціальні групи, мобілізують етнічні меншини та різні соціальні прошарки. Люди перекривають важливі автошляхи, вступають у бої з "басиджами", інституалізованими тітушками (Басидж - іранська проурядова напіввійськова організація, що складається з добровольців – ред.) та з Корпусом вартових Ісламської революції. Поки що сили безпеки Ірану неспроможні зупинити великі масштаби протестного руху", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
Сергій Данилов зазначив, що у цього протесту жіноче обличчя, тому що невдоволення почалися з середини вересня після загибелі 22 річної Махса Аміні, яку затримали через неправильно одягнений хіджаб, а у поліцейському відділку дівчина померла після побиттів.
"Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли (найвищий титул шиїтського вченого-богослова в ісламі, що має право виносити самостійні рішення – ред.), які здійснюють режим та контролюють Іран. Вони вкрали життя цілих поколінь іранців. Але про розпад країни сьогодні говорити зарано, бо режим має потужний силовий ресурс, який зараз стоїть на межі масового застосування насильства", - пояснив Данилов.
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