В Ірані загинули 5 людей під час протестів через смерть жінки у відділку поліції

Про це повідомляє Reuters.

Люди вийшли на протести у різних містах, обурені смертю 22-річної Аміні, яка впала в кому та померла у лікарні після арешту поліцією моралі, яка ревно дотримується правил носіння хіджабу. На третій день протестів місцеві сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, в результаті чого загинули 5 осіб.

Двоє із них були вбиті у курдському Сакез, рідному місті Аміні, двоє загинули в місті Дівандарре під прямим вогнем з боку сил безпеки, ще одна людина вбита у Деголані.

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