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Президент Ірану Райсі погрожує учасникам заворушень "рішучою відповіддю"

25 вересня, 2022 неділя
13:49
Світ Іран

Президент Ірану Ібрагім Райсі пообіцяв "рішуче впоратися" з протестами, які зараз охопили більшість із 31 провінції Ірану

Про це повідомляє видання BBC.

Офіційні особи повідомляють, що близько 35 людей були вбиті після того, як спалахнули протести через смерть Махси Аміні. Однак, за даними державного телебачення, було вбито щонайменше 41 людину. Зазначається, що жертви базуються на їх власних підрахунках, позаяк офіційна інформація ще не оприлюднена.

Повідомляється, що поліцейські били жінку по голові кийком, а після того - били її голову об одну із своїх машин. Після того, поліція заявила, що немає жодних доказів будь-якого жорстокого поводження і що у жінки сталася "раптова зупинка серця". І хоча Райсі каже, що її смерть будуть розслідувати, міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді наполягає на тому, що Аміні не били.

"Були отримані протоколи контролюючих органів, опитані свідки, переглянуто відеозаписи, отримані висновки судмедекспертів і встановлено, що побиття не було", - сказав Вахіді.

Президент Райсі назвав протести "заворушеннями", а також, за його словами, Іран повинен "рішуче впоратися з тими, хто виступає проти безпеки та спокою в країні".

Сотні людей були затримані силами безпеки, а начальник поліції північно-західної провінції Ґуйлан оголосив у суботу, 24 вересня, що лише в його регіоні було затримано близько 739 осіб, у тому числі 60 жінок. Урядові сили також розпочали репресії проти незалежних ЗМІ та активістів. Американський комітет із захисту журналістів повідомляє, що з понеділка було затримано 11 журналістів.

Також місцеві жителі розповіли ВВС, що демонстранти захопили контроль протягом ночі, 24 вересня, а сили безпеки та урядовці втекли, перш ніж відновити контроль. На відео, опублікованому з міста, видно, як великі натовпи людей марширують вулицями, без присутності поліції, також чутно гучні вибухи.

Тим часом реформістська група Союз ісламської народної партії Ірану закликала скасувати обов'язковий дрес-код і дозволити "мирні демонстрації".

  • 19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані, які спалахнули через убивство Махси Аміні.
  • 22 вересня кількість загиблих протестувальників зросла до 31 людини.
  • 23 вересня США ввели санкції проти силовиків Ірану за вбивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджаба та придушення протестів, що виникли після цього.

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Суспільство
Іран
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