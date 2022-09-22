Кількість загиблих зростає: в Ірані тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні
В Ірані п'ятий день тривають протести через смерть у відділку поліції 22-річної Махси Аміні, заарештованої за "невідповідний одяг"
Про це повідомляє Reuters.
Протестні акції поширилися щонайменше на 50 міст і селищ по всій країні. Це найбільші демонстрацій в Ірані з моменту виходів на вулицю 2019 року через підвищення цін на бензин.
Іранські ЗМІ та представники влади повідомляють про 8 загиблих у ході протестів, серед них один поліцейський та один представник проурядових добровольців.
Тим часом Курські правові групи повідомляють про вищу кількість загиблих - щонайменше 10 людей.
- Нагадаємо, станом на 19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані.
- Також, на думку експерта-міжнародника Семиволоса, на тлі протестів в Ірані може виникнути революційна ситуація.
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