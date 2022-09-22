Кількість загиблих зростає: в Ірані тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні

Про це повідомляє Reuters.

Протестні акції поширилися щонайменше на 50 міст і селищ по всій країні. Це найбільші демонстрацій в Ірані з моменту виходів на вулицю 2019 року через підвищення цін на бензин.

Іранські ЗМІ та представники влади повідомляють про 8 загиблих у ході протестів, серед них один поліцейський та один представник проурядових добровольців.

Тим часом Курські правові групи повідомляють про вищу кількість загиблих - щонайменше 10 людей.

Нагадаємо, станом на 19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані.

Також, на думку експерта-міжнародника Семиволоса, на тлі протестів в Ірані може виникнути революційна ситуація.

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