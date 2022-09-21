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В Ірані на тлі протестів може виникнути революційна ситуація, - експерт-міжнародник Семиволос

21 вересня, 2022 середа
11:58
Світ Іран

Наступні декілька днів протестів у Ірані можуть бути вирішальними, в країні може виникнути революційна ситуація

Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

"Те, що ми спостерігаємо в Ірані свідчить про зростання протестів - попереду ще декілька днів, які можуть бути вирішальними. Зараз можуть скластись обставини, в яких армія може опинитися нейтральною або розгубленою", - зазначив експерт.

На його думку, тільки армія може зупинити надмірним насильством протести.

"Проблема полягає в тому, що президент Ірану зараз у США і не може оперативно втручатися в ситуацію. Верховний лідер, за деякою інформацією, перебуває при смерті або недієздатний. Ці обставини можуть призвести до дуже серйозної дестабілізації ситуації в самому Ірані", - наголосив Семиволос.

За словами експерта, в країні також є національні проблеми.

"Ми бачимо потужні демонстрації з вимогою автономізації в Північному Ірані (Іранському Азербайджані), ми бачимо дуже потужне зростання протестів в Курдистані і серйозне незадоволення, яке довгий час триває на заході Ірану, де мешкають араби. Іншими словами, в Ірані може виникнути революційна ситуація", - підсумував він.

  • В Ірані -акції протесту, які розпочалися після повідомлень про смерть дівчини, затриманої за неправильне носіння хіджабу. 22-річна Махса Аміні знепритомніла після того, як її заарештувала поліція моралі, і через три дні померла.

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Іран
акції протестів
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