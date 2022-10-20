Канада запровадила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів

Про це повідомило МЗС Канади.

Зазначили, що це третій пакет санкцій, які Канада запровадила проти Ірану. Його, як і попередні, ввели через систематичні порушення іранським режимом прав людини, а також через дії, спрямовані на дестабілізацію регіонального миру та безпеки.

До нового пакету санкцій потрапило шість людей і чотири організації. Усі вони, за словами МЗС Канади, безпосередньо причетні до порушень прав людини в Ірані, зокрема прав жінок. Також їх вважають винними у виправданні репресій проти нелояльних до влади людей.

Так, до санкційного списку потрапили такі організації, як-от Рада опікунів, Рада доцільності Ірану та Асамблея експертів. Серед осіб, внесених у список санкцій, присутні заступник міністра внутрішніх справ Ірану Сейєд Маджид Мірахмаді, командувач оперативної бази Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Карамі та колишній керівник телерадіомовної корпорації Ірану Еззатолла Заргамі.

Заходи, запроваджені проти цих осіб та організацій, забороняють співпрацю з ними, а також заморожують будь-які їхні активи на території Канади. Крім того, людям із санкційного списку заборонений в'їзд до Канади.

"Канада налаштована постійно працювати над складанням списків осіб та організацій, відповідальних за грубі та систематичні порушення прав людини в Ірані", - ідеться в повідомлені.

19 жовтня Європейський Союз наклав санкції на Іран у зв'язку з постачанням зброї Росії.