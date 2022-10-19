Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Європейський дипломат в Брюсселі повідомив агентству, що рішення було затверджено буквально "за п'ятнадцять хвилин до нашої розмови" та буде затверджено письмово у четвер, 20 жовтня.

"Санкції було схвалено щодо трьох осіб та компанії-виробника дронів", - сказав дипломат.

Повідомляється, що під санкції потрапила компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед" - Shahed Aviation Industries.

"Секретну серію дронів було поставлено Російській Федерації, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної за анексію Криму та дестабілізацію України", - йдеться у повідомленні.

Також під санкції потрапили начальник штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, командувач аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та відповідальний за логістику в іранському міністерстві оборони Ходжатола Гореїші.