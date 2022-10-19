Посли країн ЄС схвалили санкції проти Ірану за підтримку РФ у війні з Україною, - ЗМІ
Посли країн-членів Європейського Союзу підтримали певні обмеження для Ірану через залучення у війну, яку веде Росія проти України
Про це інформує Інтерфакс-Україна.
Європейський дипломат в Брюсселі повідомив агентству, що рішення було затверджено буквально "за п'ятнадцять хвилин до нашої розмови" та буде затверджено письмово у четвер, 20 жовтня.
"Санкції було схвалено щодо трьох осіб та компанії-виробника дронів", - сказав дипломат.
Повідомляється, що під санкції потрапила компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед" - Shahed Aviation Industries.
"Секретну серію дронів було поставлено Російській Федерації, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної за анексію Криму та дестабілізацію України", - йдеться у повідомленні.
Також під санкції потрапили начальник штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, командувач аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та відповідальний за логістику в іранському міністерстві оборони Ходжатола Гореїші.
- 17 жовтня, Європейський Союз закликав шукати конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України.
- У середу, 19 жовтня, під час брифінгу в Брюсселі представниця Єврокомісії Набіла Массралі повідомила, що у ЄС є докази надання Іраном дронів Росії для війни проти України.
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