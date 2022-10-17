ЄС шукає докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України, - Боррель
Європейський Союз закликав шукати конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України
Таку заяву зробив у понеділок головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.
"Ми будемо шукати конкретні докази участі (Ірану у війні)", - сказав Жозеп Боррель журналістам, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, і додав, що в зустрічі візьме участь голова МЗС України Дмитро Кулеба.
За словами двох дипломатів, які брали участь у підготовці переговорів між міністрами, ЄС може прийняти рішення про запровадження нових санкцій проти Ірану з цього приводу, хоча в понеділок не очікується жодних детальних рішень.
Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що ЄС повинен рішуче відреагувати на нові повітряні атаки на Київ.
"Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, очевидно, використовуються для нападу на центр Києва, це жорстокість", — сказав Кофод, додавши, що ЄС має вжити "конкретних кроків" у відповідь на це.
- Нагадаємо, у Києві росіяни поцілили в житловий будинок: врятовано 18 людей, щонайменше двоє залишаються під завалами
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