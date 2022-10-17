У Києві прогриміли вибухи
Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів
Про це написав у телеграмі мер столиці Віталій Кличко
"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях", - написав він.
Згодом він додав, що стався ще один вибух в Шевченківському районі.
"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - написав у телеграмі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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