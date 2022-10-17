У Києві прогриміли вибухи

Про це написав у телеграмі мер столиці Віталій Кличко

"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Згодом він додав, що стався ще один вибух в Шевченківському районі.

"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - написав у телеграмі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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