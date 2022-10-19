У ЄС є докази надання Іраном дронів Росії для війни проти України, - єврокомісарка

Про це повідомив Interfax.

Вона відзначила, що Європейський союз зібрав достатньо доказів і наразі триває робота над "чіткою та швидкою" реакцією ЄС.

За словами Массралі, питання використання РФ іранських дронів у війні проти України було предметом обговорення під час засідання Ради із закордонних справ, що відбулося цього понеділка. В обговоренні брав участь Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Високий представник ЄС Жозеп Боррель та міністри закордонних справ висловили серйозне занепокоєння щодо збільшення кількості повідомлень про те, що дрони, вироблені Іраном, використовуються в російській агресії проти України. Було широке політичне схвалення того, що ЄС має швидко реагувати", - сказала Масралі.

17 жовтня, Європейський Союз закликав шукати конкретні докази будь-якої участі Ірану у війні Росії проти України.

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