Про це повідомляє AP.

"Ці заворушення були сплановані. Ці заворушення та відсутність безпеки були розроблені Америкою та сіоністським режимом та їхніми службовцями. В останні дні вороги Ірану використовували різні інструменти, зокрема кошти, зброю, щоб створити проблеми для Ісламської Республіки", - заявив лідер Ірану аятола Хаменеї у понеділок під час виступів перед студентами-поліцейськими у Тегерані.

Також Хаменеї наголосив, що "розбитий серцем" через смерть 22-річної Махси Аміні під вартою, назвавши це "сумним інцидентом".

Після багатогодинного протистояння між студентами та поліцією, яке перетворило провідний технологічний університет на спалах протестів, які закінчилися арештом сотень молодих людей, Іран закрив заклад.

У виступі лідер Ірану засудив протестувальників, які зривали свої хіджаби та підпалювали мечеті, банки та поліцейські машини, та назвав їхні вчинки "дії, які не є нормальними, які є неприродними".

У відповідь на протести сили безпеки застосовували сльозогінний газ та відкривали вогонь, утім відомство повідомляє, що масштаб розгону залишається незрозумілим.

Кількість загиблих внаслідок насильницьких зіткнень між протестувальниками та офіцерами служби безпеки може досягти 41 людини, у тому числі п'ятьох жінок і не менше п'яти дітей.

Протести в Ірані тривають з 28 грудня. Вони спричинені низкою факторів, серед яких безробіття і висока вартість життя, корупція і агресивна зовнішня політика Ірану в регіоні. 30 грудня в Ірані почалися вже антиурядові мітинги, які збіглися з провладними демонстраціями. Мітинги проводилися в 1200 населених пунктах, а також акції противників керівництва країни - в Тегерані та інших великих містах.

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