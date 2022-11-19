Відео: в Ірані поліція атакувала жінок в метро, що були без хіджабу
Іранські правоохоронці відкрили вогонь по громадянах в метро Тегерана. Також вони побили жінок, які в знак протесту відмовилися носити хіджаб
Про це повідомляє The Guardian.
Під час протестів, які тривають в Ірані вже третій місяць, жінки знімають хіджаби. 16 листопада іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, що перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір - хіджаб.
На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно, як пасажири біжать до виходів, після того, як поліція відкрила вогонь по переповненій платформі.
Також на стрічці можна побачити, як правоохоронці проходили по вагонах і били жінок кийками.
- Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.
- Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе