Відео: в Ірані поліція атакувала жінок в метро, що були без хіджабу

Про це повідомляє The Guardian.

Під час протестів, які тривають в Ірані вже третій місяць, жінки знімають хіджаби. 16 листопада іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, що перебували в метро.Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір - хіджаб.

На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно, як пасажири біжать до виходів, після того, як поліція відкрила вогонь по переповненій платформі.

Також на стрічці можна побачити, як правоохоронці проходили по вагонах і били жінок кийками.

Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махса Аміні, після того вона померла від рук правоохоронців.

Протести з "жіночим обличчям" проти поліцейського свавілля вже тривають третій місяць: "Саме жінки є уособленням цих протестів, що саме свобода та гідність жінок є тією пружиною, яка розтискається зараз. Країна повертається до розуміння, що у неї вкрали життя старі аятоли, які здійснюють режим та контролюють Іран", - говорить в матеріалі Еспресо експерт-міжнародник Данилов.

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