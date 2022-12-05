Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти РФ, - кореспондент "Радіо Свобода" Йозвяк
Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур
Про це повідомляє журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.
"Європейська комісія сьогодні (4 грудня, - ред.) поінформувала країни-члени ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії", - розповів він.
При цьому, за словами журналіста, на Білорусь знову санкції не націлені. Йозвяк також зазначив, що під обмеження можуть потрапити близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.
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