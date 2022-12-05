Про це повідомляє журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія сьогодні (4 грудня, - ред.) поінформувала країни-члени ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії", - розповів він.

При цьому, за словами журналіста, на Білорусь знову санкції не націлені. Йозвяк також зазначив, що під обмеження можуть потрапити близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС ЄС 12 грудня.

6 жовтня Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.

10 листопада у Великій Британії заморозили активи російських олігархів на суму 20,5 млрд доларів.

24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз веде роботу над дев'ятим пакетом санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні.

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