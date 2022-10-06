Про це повідомили в Європейській комісії.

"Європейська Комісія вітає сьогоднішню домовленість держав-членів ЄС щодо 8-го пакета санкцій. Ми ніколи не погодимося з фальшивими путінськими референдумами та будь-якою анексією в Україні. Ми рішуче налаштовані продовжувати змушувати Кремль платити", - йдеться у повідомленні.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових товарів і обладнання, необхідних для ведення війни на українській території. Пакет також закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7.

Серед найголовніших обмежень – встановлення граничної ціни на нафту. Крім того, заборонено імпортувати з РФ деревину, папір, пластмасу, сигарети, дорогоцінне каміння, кольорові та дорогоцінні метали та деякі інші товари.

Також ЄС розширив заборону про використання криптовалют, що допомагало обходити санкції.

Росії тепер не можна надавати архітектурні та інженерні послуги, а також консультаційні послуги з ІТ та юридичні консультації.

Додатково застосовано санкції до фізичних та юридичних осіб. Йдеться про тих, хто причетний до російської окупації, спробу незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі, наприклад високопоставлені та військові посадові особи. А також компанії, що підтримують російські збройні сили. ЄС також продовжує переслідувати акторів, які поширюють дезінформацію про війну.

Додаткові експортні обмеження спрямовані на скорочення доступу Росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор. Разом з цим запроваджується заборона на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах).

Також додано заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур.

5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ, який, зокрема включає й нові обмеження на експорт металу. Того ж дня стало відомо, що через санкції Росія вже продає метали в збиток до 50%.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що ціни на трубопровідну нафту з РФ у новому пакеті санкцій ЄС не обмежить через Угорщину. За його словами, обмеження цін на нафту з Росії не стосуватиметься сировини, що постачається трубопроводами, а нові санкції також не торкнуться ядерної енергетики.

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