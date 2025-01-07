Регулятор пояснив, яким чином в Україні вимикатимуть 3G

Про це інформує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

"Цей процес буде поступовим, а всі абоненти будуть належно і завчасно поінформовані. Наразі мобільні оператори тестують перехід від 3G до 4G у низці населених пунктів України. Результати тестування позитивні. Процес переходу передбачає і забезпечення кращого покриття 4G, і полегшення переходу абонентам. Скільки він буде тривати - залежить не тільки від операторів, а і від абонентів. Ніхто не залишиться без зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Регулятор вказав, що для користувачів кнопкових телефонів, які обслуговуються у мережі 2G, відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки та надсилати/отримувати SMS. Крім того, люди, які живуть у місцевості з сигналом 3G, не втратять доступ до інтернету, оскільки 3G мережа лише заміниться на 4G. Регулятор наголосив, що поки не буде розгорнуто покриття 4G там, де його немає, відключати мережу 3G оператори не будуть.

Людям, чиї SIM-карти не підтримують 4G порадили звернутися в центри клієнтського обслуговування операторів. Заміна відбуватиметься безплатно, а номер телефону залишиться незмінним.

Відповідаючи на запитання, що робити користувачам, телефони яких не підтримують 4G, а придбати новий девайс вони не мають змоги, регулятор відповів, що оператори запевняють, що старі пристрої обмінюватимуть зі знижками на придбання нового і розгортатимуть спеціальні програми підтримки для клієнтів.

"Технологія 3G (UMTS) залишається наразі діючою технологією передачі даних. Стратегія і початок відмови від 3G як застарілої буде поступово застосовуватись операторами. В цьому випадку мова йде саме про трьох мобільних операторів, які у межах своїх технологічно нейтральних ліцензій можуть використовувати будь-яку з технологій - аби лише надавався якісний сервіс абонентам. Важливо. Перехід від 3G мереж на 4G - це в першу чергу про покращення звʼязку для користувачів", - додав регулятор.