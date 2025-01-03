В Україні вимкнуть мережі 3G інтернету

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

"Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі вже цього року, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчились, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів при переході з 3G на 4G", - йдеться у повідомленні.

Оператори повинні повідомити користувачів перед вимкненням 3G у регіоні.

"Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, розгляньте можливість заміни пристрою на сучасніший. Це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень", - пише НКЕК.

У Комісії також запевнили, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги.