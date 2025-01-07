У Defense Express пояснили, чому серед вироблених для ЗСУ боєприпасів періодично можуть траплятися неякісні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо історії з бракованими мінами для ЗСУ, а точніше там проблема була у вишибних снарядах до боєприпасів, то я б хотів зазначити, що такі події цілком природний процес. Зокрема, коли мова йде про брак. Я не знаю жодного виробництва, яке при різкому масштабуванні, не мало б браку своїх виробів. Тобто, якщо підприємство виробляло 100 мін на місяць, а тепер потрібно виробляти 1000 боєприпасів щодня, то брак стає серед окремих партій цілком природним явищем. Тим паче в умовах воєнного часу та умовах роботи українських оборонних підприємств, які постійно під прицілом ворога. За цих умов підприємства працюють і виробляють вибухівку. Але варто розуміти, що без браку за таких умов просто не обійдеться", - пояснив Катков.

За словами експерта, боєприпаси з виробництва намагаються якнайшвидше доставити до лінії фронту. Саме за таких умов певні партії боєприпасів можуть мати брак.

"Звісно, процес браку можна відсіювати й для цього є, до прикладу, випробування. Втім, чим довше тривають випробування, тим довше цих мін на передовій не побачать. Можна повернути процес виготовлення до рівня 2022 року, коли дуже довгий час засоби проходили випробування. Зараз, коли від виробництва до фронту всього кілька тижнів, то шанси того, що брак буде є. З цим будуть боротись, шукати причини, але знову ж таки - це цілком нормальний процес і він періодично буде зʼявлятись", - додав він.