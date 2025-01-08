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ASUS Zenbook A14: у продаж надходить найлегший ноутбук Copilot+PC

Анна Хотіна
8 січня, 2025 середа
12:30
Технології

Сегмент ультралегких ноутбуків середнього класу досягає нової віхи з 14-дюймовим Zenbook A14, який ASUS представила на виставці CES. Очікується, що він з’явиться на полицях українських магазинів 1 лютого, і кине серйозний виклик іншим популярним моделям в ультрапортативному сегменті

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Враховуючи 15% зростання світового ринку в сегменті 14-дюймових ноутбуків у порівнянні з попереднім роком, вихід цієї нової моделі не є несподіванкою. Професійні користувачі та студенти все частіше віддають перевагу саме таким ноутбукам для гібридної роботи та навчання, оскільки вони володіють ідеальним балансом між продуктивністю та портативністю. Збільшений порівняно з 13-дюймовими дисплеями розмір екрана сприяє більш комфортній роботі впродовж усього робочого дня. Zenbook A14 оснащений OLED-дисплеєм і важить лише 1 кілограм, що зазвичай асоціюється з більш дорогими ноутбуками для бізнесу. Для порівняння, популярні ультралегкі моделі важать приблизно на 230 грамів більше.

Новий Zenbook має всі шанси на успіх завдяки поєднанню таких характеристик, як більший дисплей, менша вага та до 32 годин автономної роботи (завдяки акумулятору вищої ємності). Технічні вдосконалення у сфері акумуляторів і апаратні рішення, розроблені для компактних корпусів, зробили 14-дюймові ноутбуки такими ж енергоефективними, як і їхні “довгоживучі” побратими.

Zenbook A14 також може похвалитися новітньою платформою ARM від Qualcomm: процесор Snapdragon X Elite перевершує за продуктивністю процесор популярний ARM-процесор M3 в надлегкому сегменті більш ніж на 50%. Це та сама серія процесорів, яку ASUS використовувала у Vivobook S 15, своєму першому ноутбуку серії Copilot+ PC, випущеному в червні 2024 року. У цій моделі рівень продуктивності вже був вищим за M3 у кількох тестах, тому очікується, що новий Zenbook продемонструє подібні або навіть кращі результати.

ASUS Zenbook A14 з’явиться у продажу 1 лютого за ціною 72 499 грн у максимальній конфігурації. 

Докладніше про конфігурацію, доступну для попереднього замовлення, можна дізнатися ТУТ.

Теги:
Новини
Суспільство
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