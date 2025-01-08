У мережі шириться інформація про блокування рахунків за часте зняття готівки: НБУ спростував

Про це повідомляє НБУ.

Зазначається, що у мережі ширять фейк про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – понад три рази на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться у дописі.

Як повідомляється, у повідомленнях посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте у рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає.