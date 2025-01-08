У мережі шириться інформація про блокування рахунків за часте зняття готівки: НБУ спростував
Національний банк України спростовував інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки
Про це повідомляє НБУ.
Зазначається, що у мережі ширять фейк про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – понад три рази на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.
"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться у дописі.
Як повідомляється, у повідомленнях посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте у рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає.
- У вересні 2024-го Нацбанк заперечив інформацію, яка шириться в мережі, про нібито встановлення будь-яких додаткових обмежень за рахунками клієнтів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.14 Купівля 42.14Продаж 42.74
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.4
- Актуальне
- Важливе