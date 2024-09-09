Нацбанк спростував інформацію про нібито встановлення лімітів за рахунками клієнтів
Національний банк України заперечив інформацію, яка шириться в мережі, про нібито встановлення будь-яких додаткових обмежень за рахунками клієнтів
Про це пише пресслужба Нацбанку.
"Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть", - йдеться у повідомленні й додається, що відповідна інформація не відповідає дійсності.
Зауважується, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.
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2 вересня у Національному банку України заявили, що ініціюють зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу".
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