НБУ ініціює зміну назви монет із "копійка" на "шаг"

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

У матеріалі підкреслюють, що відродження назви "шаг" для монети поверне їй ідентичність. Відомо, що її використовували й на території держави, і в грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.).

"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", - аргументують у НБУ.

Також установа зазначає, що вона розробила пропозиції стосовно необхідного законодавчого переходу, який передбачає внесення змін до деяких Законів України, а також визнання двох постанов Президії Верховної Ради України такими, які втратили чинність: "Про розмінну монету України" від 2 березня 1992 року № 2156-XII; і "Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України" від 10.12.1991 № 1952-XII;

У часи Української революції 1917-1921 рр. ввели грошові знаки з назвою "шаг" у реальний грошовий обіг та закріпили їх на законодавчому рівні.