НБУ ініціює зміну назви монет із "копійка" на "шаг"
Національний банк України ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" "для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу"
Про це йдеться на сайті НБУ.
"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.
У матеріалі підкреслюють, що відродження назви "шаг" для монети поверне їй ідентичність. Відомо, що її використовували й на території держави, і в грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.).
"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", - аргументують у НБУ.
Також установа зазначає, що вона розробила пропозиції стосовно необхідного законодавчого переходу, який передбачає внесення змін до деяких Законів України, а також визнання двох постанов Президії Верховної Ради України такими, які втратили чинність: "Про розмінну монету України" від 2 березня 1992 року № 2156-XII; і "Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України" від 10.12.1991 № 1952-XII;
У часи Української революції 1917-1921 рр. ввели грошові знаки з назвою "шаг" у реальний грошовий обіг та закріпили їх на законодавчому рівні.
- Нацбанк 30 серпня презентував пам'ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України. Монету номіналом 5 грн уже ввели в обіг.
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