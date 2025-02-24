УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
За підсумками 18-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" зберегло відрив у 5 очок від "Олександрії" та у 10 пунктів від "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.
У 18-му турі чемпіонату України "Динамо" на своєму полі перемогла "Карпати" - 2:0, "Олександрія" вдома здолала "Зорю" - 2:1, а "Шахтар" - "Лівий берег" - 1:0.
"Динамо" має 46 очок та лідирує. "Олександрія" з 41 балом йде другою, "Шахтар" з 36 пунтками та грою в запасі йде третім.
Результати усіх матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
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