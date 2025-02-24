Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру

УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру

Дмитро Марценишин
24 лютого, 2025 понедiлок
22:58
Футбол Андрій Ярмоленко (праворуч), "Динамо" - "Карпати"

За підсумками 18-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" зберегло відрив у 5 очок від "Олександрії" та у 10 пунктів від "Шахтаря"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги

У 18-му турі чемпіонату України "Динамо" на своєму полі перемогла "Карпати" - 2:0, "Олександрія" вдома здолала "Зорю" - 2:1, а "Шахтар" - "Лівий берег" - 1:0. 

"Динамо" має 46 очок та лідирує. "Олександрія" з 41 балом йде другою, "Шахтар" з 36 пунтками та грою в запасі йде третім. 

Результати усіх матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу

 

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Автор Олег Постернак
23 лютого, 2025 неділя
Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом
Ілон Маск
Автор Марія Науменко
21 лютого, 2025 п'ятниця
"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
Київ
-2.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.37
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
24 лютого
23:12
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну дронами: на Київщині, в столиці та у Запоріжжі спрацювала ППО
23:03
Оновлено
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Бронетехніка, заморожені активи РФ, відновлення інфраструктури: Зеленський розповів про зустріч з Трюдо у Києві
22:34
ЗСУ, ППО
За добу на фронті сталося 92 бої: Сили оборони знешкодили понад 200 росіян на Покровському напрямку
22:24
Ексклюзив
Можуть зробити зону, де не працює Starlink, - нардеп Костенко про загрозу відключення в Україні системи супутникового зв’язку
22:08
путін
Путін заявив, що РФ нібито нічого не має проти збереження української державності
21:57
Путін та Трамп на російських сувенірах
"Я не вживаю ці слова легковажно": Трамп відмовився назвати Путіна диктатором
21:43
Ексклюзив
корисні копалини
"Американці не хочуть, щоб ці мінерали потрапили до рук Китаю": нардепка Кравчук про угоду щодо корисних копалин
21:38
Кирило Буданов
"Змінило хід операції": Буданов розповів, що завадило РФ "взяти Київ за 3 дні"
21:21
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
"Маємо спільне розуміння про тривалий мир": Зеленський провів переговори з фон дер Ляєн і Коштою
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війна сягнула нового рівня щодо цілей, ціни й втрат. Колонка Сергія Згурця
21:00
Президент Франції Еммануель Макрон
Франція та Британія підготували план безпекових гарантій для України з миротворцями. Трамп вважає, що Путін це прийме
20:28
Дональд Трамп
"Якщо ми будемо розумними": Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів
20:20
Ексклюзив
Україна США
"Україна буде розраховуватися зі США 100 років поспіль": економіст Пендзин оцінив наслідки угоди про корисні копалини
20:15
Оновлено
Кевін, "Шахтар" - "Лівий берег"
УПЛ: "Шахтар" здолав "Лівий берег", "Динамо" перемогло "Карпати": результати усіх матчів 18-го туру
20:11
Дональд Трамп
"Цей або наступний тиждень": Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди про корисні копалини
20:00
OPINION
Інколи любов буває пронизлива. Як стріла
19:55
Анджей Дуда
Дуда заявив, що у Польщі відмовилися від проведення самітів ЄС - Україна та ЄС - США
19:43
Ексклюзив
Микола Княжицький
Схоже на розкол у парламентській більшості, - нардеп Княжицький про провалену постанову щодо підтримки демократії в Україні в умовах війни
19:41
РосЗМІ написали, що Сеул скасує санкції на постачання медобладнання до РФ. У ЦПД спростували
19:27
Дональд Трамп
Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з Путіним щодо "закінчення війни й економічних угод між США та РФ"
19:26
Засідання суду у справі екскомбата ЗСУ Лапіна перенесли на 3 березня
19:17
Оновлено
Організація Об'єднаних Націй, ООН
ООН ухвалила обидві резолюції щодо України. США не підтримали одну з них
19:12
OPINION
Автономія кримських татар як шанс на справедливість: чи готова Україна?
19:06
Об’єднуємось заради перемоги: українці за кордоном проводять демонстрації до третьої річниці повномасштабної війни
18:50
Ексклюзив
Ризики високі: експерт з питань кібербезпеки Корсун про головні загрози надсилання військових звітів через Армія+
18:31
Зеленський, Макрон, Трамп
Зеленський заявив, що поговорив з Трампом під час засідання G7
18:21
Ексклюзив
Кримський міст
"Нівелює унікальність Кримського мосту": Андрющенко розповів про залізницю, яку окупанти планують відкрити у березні
18:15
Володимир Зеленський
Україна досі не отримала ППО, обіцяні на саміті НАТО за відсутність запрошення до Альянсу, - Зеленський
18:10
Трамп цілує ноги Маску
В одному з міністерств США транслювали відео ШІ, на якому Трамп цілує ноги Маску, - WP
18:03
OPINION
Мир по-трампівськи: застосувати силу до жертви й допомагати агресору
17:53
Урсула фон дер Ляєн
Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС раніше 2030 року, - фон дер Ляєн
17:51
президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб запропонував європейським колегам створити власний план завершення війни в Україні
17:26
Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес
Ми зосереджуємося на тому, аби були відкриті чесні мирні перемовини, - прем'єр Іспанії Санчес
17:23
Володимир Зеленський
Якщо у вас є тривала спільна історія з РФ, є ризики через політику Кремля, - Зеленський
17:23
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Ставить у залежність кремлівський режим від Пхеньяна": Defense Express про забезпечення КНДР половини потреб Росії у боєприпасах
17:20
Володимир Зеленський
"Ми знаємо кількість солдатів, яка нам потрібна": Зеленський про надсилання іноземних військ в Україну
17:06
Партнерський матеріал
Як відновити зір: офтальмолог розповів про особливості лазерної корекції та інших методів лікування
17:02
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго прогнозує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 25 лютого
17:00
Лише Україна може вирішувати, коли починати мирні переговори, - президент Євроради
16:54
Фумінорі Цучіко, українці, телефот, прапор
ВООЗ: 46% українців мають проблеми з психічним здоров'ям через війну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV