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Головна Економіка НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді

НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді

Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
16:26
Економіка

Нацбанк 30 серпня презентував пам'ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України. Монету номіналом 5 грн уже ввели в обіг

Зміст

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"На аверсі пам’ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ", - ідеться у повідомленні.

Також на цьому боці монети розташоване інформаційне табло парламенту.

На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а  в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України, додали в НБУ.

Монету номіналом 5 гривень було виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакуванні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів, перелік яких можна знайти на сайті регулятора.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
НБУ
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