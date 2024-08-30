НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"На аверсі пам’ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ", - ідеться у повідомленні.

Також на цьому боці монети розташоване інформаційне табло парламенту.

На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України, додали в НБУ.

Монету номіналом 5 гривень було виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакуванні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів, перелік яких можна знайти на сайті регулятора.