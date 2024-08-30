НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді
Нацбанк 30 серпня презентував пам'ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді України. Монету номіналом 5 грн уже ввели в обіг
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"На аверсі пам’ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ", - ідеться у повідомленні.
Також на цьому боці монети розташоване інформаційне табло парламенту.
На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України, додали в НБУ.
Монету номіналом 5 гривень було виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 тис. штук у сувенірному пакуванні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів, перелік яких можна знайти на сайті регулятора.
- 8 серпня НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе