НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки
Національний банк України 8 серпня у День військ зв’язку представив нову монету з серії ЗСУ, присвячену українським воїнам-зв’язківцям
Про це інформує НБУ.
"Нова обігова пам’ятна монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики та загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах", - йдеться у повідомленні.
Монета має номінал 10 гривень. Її аверс ідентичний з тим, який має монета зразка 2018 року, а на реверсі по колу розміщені написи "Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ" та гасло "Сильні тримати зв'язок". У центрі композиції зображено емблему Військ зв’язку, а в основі – восьмипроменеву зірку в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок. На задньому плані містяться схематично зображені лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через захисні системи кіберпростору. Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута, художник – Володимир Дем’яненко.
Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. В готівковий обіг поступово введуть майже 10 млн штук.
- 1 березня НБУ ввів у обіг нову пам'ятну монету "Батьківське щастя". Вона виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
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