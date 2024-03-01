Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету "Батьківське щастя"
Національний банк України у п'ятницю, 1 березня, ввів у обіг нову пам'ятну монету "Батьківське щастя"
Про це повідомив НБУ.
Зазначається, що пам’ятна монета "Батьківське щастя" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Її випустили тиражем 100 тисяч штук. Монету продаватимуть у сувенірній упаковці.
"На її аверсі розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину. На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям – брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку", - йдеться в повідомленні.
Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині НБУ та чотирьох банках-дистриб’юторах. Продаж відкриють 7 березня.
- 14 лютого Національний банк України до Дня закоханих ввів в обіг пам’ятну монету "Кохання". Тираж монети - до 50 тисяч штук.
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