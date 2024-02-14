НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету до Дня закоханих

Про це пише пресслужба НБУ.

Зазначається, що пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

"На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", - йдеться у повідомленні.



На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція, за словами пресслужби, символізує всеосяжність кохання.

Монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого, а пізніше їх продаватимуть і банки-дистриб’ютори. Тираж монети - до 50 тисяч штук