НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету до Дня закоханих
У середу, 14 лютого, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету "Кохання" до Дня закоханих
Про це пише пресслужба НБУ.
Зазначається, що пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
"На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів", - йдеться у повідомленні.
На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція, за словами пресслужби, символізує всеосяжність кохання.
Монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого, а пізніше їх продаватимуть і банки-дистриб’ютори. Тираж монети - до 50 тисяч штук
- Нещодавно Національний банк України презентував набір пам’ятних монет "Щедрик - колядка дзвонів".
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