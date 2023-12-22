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НБУ представив набір пам'ятних монет, присвячених "Щедрику"

22 грудня, 2023 п'ятниця
14:46
Економіка

Національний банк України презентував набір пам’ятних монет "Щедрик - колядка дзвонів"

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Набір складається із трьох срібних пам’ятних монет "Щедрик – колядка дзвонів". Зазначено, що він продовжує серію "Українська спадщина" та присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньо відомій колядці "Щедрик" в обробці композитора Миколи Леонтовича.

"Уперше в українській нумізматиці ми обрали для монети форму дзвоника. Адже саме мелодія "Щедрика" нагадує передзвін, а американська версія цієї всесвітньовідомої пісні зветься "Колядка дзвонів". Синергія та єднання двох культур – української та американської – сприяли створенню композиції, яка тепер є символом Різдва в усьому світі. Ми пишаємося національною спадщиною, що голосно представляє світові українську культуру та ідентичність. Ми пишаємося стратегічним партнерством зі США, які з першого дня війни допомагають нашій країні боротися з навалою тиранії та рашизму. Впевнений, що відносини між Україною та США лише міцнішатимуть. А монети-дзвоники, що поєднали в собі національні кольори України та США, стануть символом продовження нашої багаторічної співпраці", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

У НБУ також розповіли про дизайн: кожна з трьох монет, що входить до набору, виконана у формі дзвоника, має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті в кожній монеті – 31,1 г.

На аверсі центральної монети набору зображено вертеп з різдвяною зіркою, а на аверсах двох інших монет - збірні композиції янголів, що символізують чистоту, силу, Божу допомогу, захист та світло свята Різдва, а також рядки з пісні "Щедрик".

"На реверсі центральної монети розміщено стилізовану композицію першого виконання "Щедрика" хором під проводом диригента Олександра Кошиця у 1922 році у Карнеґі-холі, над хором – силует ластівки, яка є головним персонажем пісні. На реверсі двох інших монет зображено стилізовані кольорові прапори України та США, композицію з історичних культових споруд Києва і Нью-Йорка та золотисте мереживне тло з дзвониками, що символізує наповнення простору чарівними звуками мелодії колядки", - розповіли в НБУ.

Зазначено, що монети з набору оздоблені тамподруком (кольоровий друк), локальною позолотою (вміст золота в чистоті не менше ніж 0,003 г) і вставками камінчиків (кубічний оксид цирконію діаметром 1,5 мм). Дизайнерами стали художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

НБУ та банки-дистриб’ютори інформуватимуть про початок реалізації клієнтів додатково. Тираж набору - до 5 тис. штук.

  • З 13 грудня українсько-польська історична драма "Щедрик" стала доступною для перегляду на стрімінговому сервісі Netflix.

Суспільство
НБУ
Різдво
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