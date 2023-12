У Держкіно розповіли, коли на Netflix вийде українська драма "Щедрик"

Про це інформує Держкіно.

"З 13 грудня українсько-польська стрічка "Щедрик" стане доступною на платформі Netflix!", - йдеться у повідомленні.

Фільм, знятий у 2020 році у копродукції України та Польщі, розповідає історію трьох родин з Івано-Франківська, тодішньому Станіславові, - українців, поляків та євреїв у період Другої світової війни. На межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастках каральних режимів СРСР та Третього Рейху діти втрачають батьків і опиняються під опікою викладачки співу Софії, чия рідна донечка Ярослава понад усе прагне примирити світ чарівливою мелодією "Щедрика".

У головних ролях Андрій Мостренко, Йоанна Опозда, Христина Ушицька, Томаш Собчак, Поліна Громова, Яна Корольова, Євгенія Солодовник.

Що відомо про фільм "Щедрик"

5 січня 2022 року в українських кінотеатрах вперше показали стрічку "Щедрик" кінорежисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко.

Українську історичну драму режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської "Щедрик" встигли побачити в багатьох країнах світу. Світова прем'єра відбулася ще в березні 2022 року. Навіть більше - стрічка відзначена як найкраща на фестивалі Women's International Film Festival Nigeria (WIFFEN)

23 травня переосмислення всесвітньо відомого "Щедрика" під назвою Carol for Charity отримало свою першу бронзу на міжнародному фестивалі креативності The One Show у категорії Interactive & Mobile Craft: Audio Craft.