Туск звинуватив РФ у підготовці актів терору проти авіаліній Польщі та всього світу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія планувала терористичні атаки не лише проти Польщі, а й проти авіаліній по всьому світу
Про це Туск сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Польщі, передає "Європейська правда".
Туск загадав про зустріч лідерів держав щодо безпеки у Балтійському морі, яка відбулась у вівторок у Фінляндії, де йшлося, зокрема, про російські акти саботажу.
"Ці акти саботажу – версії війни, яку Росія проголосила всьому світу, не тільки Україні. Вони вимагають спільних дій, і Польща відіграє ключову роль у протидії актам саботажу і диверсіям, які відбулись не тільки на польській території", – зазначив Туск.
Він наголосив, що останні дані підтверджують підготовку Росією актів терору проти авіаліній.
"Росія планувала повітряний терор – і не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній у цілому світі", – резюмував Туск.
- НАТО відправило два кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.23 Купівля 42.23Продаж 42.87
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе