Туск звинуватив РФ у підготовці актів терору проти авіаліній Польщі та всього світу

Про це Туск сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Польщі, передає "Європейська правда".

Туск загадав про зустріч лідерів держав щодо безпеки у Балтійському морі, яка відбулась у вівторок у Фінляндії, де йшлося, зокрема, про російські акти саботажу.

"Ці акти саботажу – версії війни, яку Росія проголосила всьому світу, не тільки Україні. Вони вимагають спільних дій, і Польща відіграє ключову роль у протидії актам саботажу і диверсіям, які відбулись не тільки на польській території", – зазначив Туск.

Він наголосив, що останні дані підтверджують підготовку Росією актів терору проти авіаліній.

"Росія планувала повітряний терор – і не тільки проти Польщі, але також проти авіаліній у цілому світі", – резюмував Туск.