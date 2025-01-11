НАТО відправило кораблі для посилення охорони інфраструктури Балтійського моря

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

Вона закликала посилити технічне спостереження за регіоном, оскільки, на її думку, неможливо відстежувати всю підводну активність за допомогою кораблів.

"Ширша присутність НАТО в цьому районі має заспокійливий і стабілізуючий ефект, і ми дуже задоволені цим рішенням", - наголосила міністерка.

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

29 грудня поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Станом на 6 січня два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати.