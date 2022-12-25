У прокат вийде українська драма "Щедрик"
5 січня в українських кінотеатрах вперше покажуть стрічку "Щедрик" кінорежисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко
Про це поінформувала пресслужба Держкіно у фейсбуці.
Українська драма "Щедрик" кінорежисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко вийде в прокат 5 січня 2023 року.
"Нам важко відчути традиційний дух Різдва, а звуки сирен можуть бути гучнішими за звуки колядок, але ми шануємо свої традиції і пишаємось нашим "Щедриком" Миколи Леонтовича, який знають в усьому світі! ...З 5 січня на великих екранах усіх працюючих кінотеатрів України – "Щедрик", фільм про найвідомішу у світі щедрівку!" - зазначили в Держкіно.
Стрічка розповідає історію трьох родин різного походження: українців, євреїв та поляків. Та людей об'єднала спільна біда - репресивні системи СРСР і Третього рейху.
"Цей фільм - якісне українське кіно, яким українці можуть і мають пишатися. Дуже важливо, щоб світ побачив "Щедрика", щоб фільм був перекладений якомога більшою кількістю мов і мав гарний міжнародний прокат. Фільм розповідає правдиву історію українців та розкриває справжнє обличчя росіян. Щоб зрозуміти та відчути, що в 2022 році переживають українці, варто подивитися "Щедрик", - розповіла в інтерв'ю акторка Оксана Муха.
- Нагадаємо, драма "Клондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
- Стрічка спільного виробництва 4 країн "Будинок зі скалок" опинилася в шорт-листі на премію "Оскар", вона розповідає про дітей Донбасу в притулку під час війни.
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