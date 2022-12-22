Фільм про дітей Донбасу "Будинок зі скалок" потрапив до шорт-листа "Оскара"
Стрічка спільного виробництва 4 країн "Будинок зі скалок" опинилася в шорт-листі на премію "Оскар", вона розповідає про дитинство у притулку під час війни
Про це написав режисер і продюсер Азад Сафаров у фейсбуці.
Фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) виробництва Данії, України, Швеції та Фінляндії опинився серед 15 кандидатів на найкращу документальну стрічку року премії "Оскар".
"Це така важлива новина в ці часи для України!" – наголосив Азад Сафаров. Він розповів, що картина "про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч із війною. У притулку вони проводять дев'ять місяців – і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи прийомну родину".
Зйомки документального фільму тривали два роки на Донбасі, а прем'єра відбулася в січні 2022 року.
- Нагадаємо, що драма "Клондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Проте до короткого списку номінантів стрічка не увійшла.
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