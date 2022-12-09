Українська стрічка "Клондайк" увійшла до лонгліста на "Оскар"
Драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"
Повний список претендентів на "Оскар" опублікували на офіційному сайті премії.
Українська драма режисерки Марини Ер Горбач опинилася в повному списку претендентів на премію "Оскар". Стрічка може виграти нагороду за "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
"Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак", - мовиться в синопсисі фільму.
- Нагадаємо, Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале. Наприкінці серпня у мережі з’явився його офіційний трейлер.
- Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо".
- У листопаді українська драма "Клондайк" Марини Ер Горбач здобула нагороди на кінофестивалях в Анкарі у Туреччині та грецьких Салоніках.
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