Прем’єра у листопаді: з’явився трейлер українського фільму "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17
У мережі з’явився офіційний трейлер українського фільму "Клондайк"
Відео опублікував арт-хаус канал Arthouse Traffic.
Стрічка розповідає про події війни на Донбасі та подружжя, яке чекає народження дитини, мешкаючи поблизу місця збиття літака рейсу MH17.
В описі йдеться, що фільм є володарем нагороди за Найкращу режисуру в межах програми World Cinema Dramatic Competition Санденс. Також фільм є лауреатом кінофестивалів "Санденс" і "Берлінале".
Режисеркою стрічки є Марина Ер Горбач. У кіно взяли участь такі популярні актори, як: Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон"), Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди")
"Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак", - мовиться в синопсисі фільму.
Фільм "Клондайк вийде на екрани українських кінотеатрів цієї осені – 3 листопада, відзначає Arthouse Traffic.
- Нагадаємо, український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале
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