Український фільм "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17 отримав нагороду Берлінале
Фільм Марини Ер Горбач "Клондайк" отримав приз журі в секції Panorama Берлінського міжнародного кінофестивалю
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
"Прем'єра на Берлінале стала першим офлайн-показом створеної за підтримки Держкіно стрічки Марини Ер Горбач про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17", - йдеться у повідомленні.
На фестивалі "Клондайк" представляла команда стрічкі – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмах Вікторія Філіпова.
Картина розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 в селі Грабове Донецької області. Родина очікує народження першої дитини, коли війна жорстоко вривається в їх життя разом із уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання.
Українська прем'єра стрічки запланована на 2022 рік.
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