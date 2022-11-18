Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Стрічка української режисерки "Клондайк" отримала нагороди в Греції та Туреччині

Стрічка української режисерки "Клондайк" отримала нагороди в Греції та Туреччині

18 листопада, 2022 п'ятниця
20:08
Культура Клондайк

Українська драма "Клондайк" Марини Ер Горбач здобула нагороди на кінофестивалях в Анкарі у Туреччині та грецьких Салоніках

Про це йдеться в повідомленні від Держкіно. 

Фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач, створений за підтримки Держкіно, переміг у трьох номінаціях на 33-му Кінофестивалі Анкари:

  • "Найкращий оператор" - Святослав Булаковський;
  • "Найкращий композитор" - Звіяд Мгебрішвілі;
  • "Найкраща робота художників" - Марія Денисенко, Андрій Гречишкін, Віталій Сударков.

Також драма отримала нагороду "Золотий Александр" за найкращий повнометражний фільм у секції "Meet The Neighbors" від журі 63-го Міжнародного кінофестивалю Салонік.

Нагадаємо, що в фільмуванні взяли участь такі актори як Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон"), Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").

"Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак", - мовиться в синопсисі фільму.

  • Раніше стрічка Марини Ер Горбач "Клондайк" отримала нагороду Берлінале.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Кіно
українське кіно
Читайте також:
Ван И
15 листопада, 2022 вiвторок
Китай виступив проти виключення Росії з G20
Алексей Гончаренко
17 листопада, 2022 четвер
Геть зрадників з парламенту: зʼявилась петиція про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ
Тиранозавр
17 листопада, 2022 четвер
Вчені дізналися, якого насправді розміру були тиранозаври
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.51
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 листопада
20:02
OPINION
Ігор Гулик
"Калібри" за столом переговорів
19:59
ракетний обстріл
Росія могла завчасно накопичити мікрочипи для ракет "Калібр", - NYT
19:59
Вільнянськ
У Вільнянську зросла кількість загиблих після російського обстрілу 4-квартирного будинку в ніч на 17 листопада
19:52
Денис Шмигаль
Шмигаль порадив українцям звертатися в СБУ, якщо митники перешкоджають ввозити генератори без сплати ПДВ і мита
19:37
Маріуполь драмтеатр
Mariupol ReBorn: стартує програма з відновлення Маріуполя за підтримки ЄБРР
19:31
авіація ЗСУ
ЗСУ уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, залізничний міст, техніку та 9 районів зосередження ворога, - Генштаб
19:13
на фото: агітка
Закликав до захоплення держвлади: вінницькому митрополиту оголосили нові підозри
19:10
ЄС
Наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу
19:02
російські військові окупанти
Протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, - Генштаб
18:55
міністр МЗС Тайваню Джозеф Ву
Тайвань допоможе Україні відновити зруйновану інфраструктуру
18:53
шпигун
Офіцеру запасу бундесверу присудили умовне покарання за шпигунство на користь РФ
18:44
Ексклюзив
Росія зараз слабка, і ми готові виступити за свою свободу й незалежність, - син експрезидента Ічкерії Масхадов
18:39
Нестор Шуфрич
Суркіс і Шуфрич покидають склад НОК України
18:35
Віктор Орбан
Допомога в рамках двосторонніх угод: Орбан виступив проти плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро
18:31
енергетика ЛЕП електрика
У разі блекауту на відновлення енергосистеми України може знадобитися від 3 до 7-10 днів, – директор Центру досліджень енергетики
18:30
Історик з окопу: про Русь, націю та імперське минуле
18:06
Смертельна ДТП
Через темряву зросла кількість ДТП: у МОЗ нагадали, як надати домедичну допомогу травмованим в аварії
18:05
OPINION
Євген Магда
Пригожин подає знак Заходу: Росія може "зірватися з котушок"
18:05
Вилучений арсенал з боєприпасами та зброєю
Працював у "народній міліції ЛНР": мешканцю Луганщини висунули підозру за участь у терористичній організації
18:02
Інтерв’ю
Володимир Остапчук, український телеведучий
Володимир Остапчук: Україна в трендах, а ми - їх формуємо
17:44
вода
На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання
17:43
NAVIxUnited24
Кіберспортивна команда NAVI стала партнером United 24 і зробила перший внесок - $100 тис.
17:39
Андрій Шевченко
"Не можу залишитися за такого складу": Шевченко оголосив про вихід із НОК
17:38
Ексклюзив
"Потужний натяк Путіна": ракета Х-55, яку запустила РФ, здатна нести боєголовку в 350 кілотонн, - експерт Defense Express Рябих
17:33
PzH2000
Відсутність запчастин ставить під загрозу боєздатність поставлених Україні німецьких гаубиць, - Spiegel
17:32
нафта
У ЄС назвали ймовірну дату введення обмежень цін на російську нафту
17:18
Латвія
У Латвії російськомовні намагаються уникнути іспиту на знання державної мови
17:06
Ракетоносій "калібрів"
В ОК "Південь" розповіли, як військові визначають, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні
16:44
електроенергія
Близько половини енергосистеми України паралізовано через атаки РФ
16:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:36
світло
У Києві впроваджують екстрені вимкнення світла: графіки стабілізаційних відключень не діють
16:36
Ексклюзив
МН17
Путін та начальник штабу ЗС РФ Герасимов відповідальні за злочин з MH-17, - генерал Маломуж
16:33
на фото: затримання
Сприяла поширенню кремлівського режиму та підтримувала репресії проти місцевих: на Миколаївщині СБУ затримала колаборантку
16:27
Новорічна ялинка
У КМДА ще не вирішили, чи встановлювати головну ялинку України: порадяться із силами оборони
16:20
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
50 літаків на запчастини і в простій. Аерофлот через санкції проти РФ змушений "канібалізувати" чверть свого авіапарку
16:16
Огляд
Потяг з війни. Що робити, якщо поруч у маршрутці боєць з Донбасу
16:07
OPINION
Михайло Гончар
Росія зондує США і НАТО ракетами по Польщі
16:03
міни
"Це як дві території держави Австрія": голова ДСНС про масштаби замінованої площі України
15:52
Жозеп Боррель
Євросоюз після вироку суду вимагає від Росії визнати відповідальність за аварію МН17
15:33
пиво
Катар заборонив продаж пива на стадіонах за два дні до початку чемпіонату світу з футболу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV