Стрічка української режисерки "Клондайк" отримала нагороди в Греції та Туреччині

Про це йдеться в повідомленні від Держкіно.

Фільм "Клондайк" Марини Ер Горбач, створений за підтримки Держкіно, переміг у трьох номінаціях на 33-му Кінофестивалі Анкари:

"Найкращий оператор" - Святослав Булаковський;

"Найкращий композитор" - Звіяд Мгебрішвілі;

"Найкраща робота художників" - Марія Денисенко, Андрій Гречишкін, Віталій Сударков.

Також драма отримала нагороду "Золотий Александр" за найкращий повнометражний фільм у секції "Meet The Neighbors" від журі 63-го Міжнародного кінофестивалю Салонік.

Нагадаємо, що в фільмуванні взяли участь такі актори як Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон"), Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").

"Липень 2014 року, Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак", - мовиться в синопсисі фільму.

Раніше стрічка Марини Ер Горбач "Клондайк" отримала нагороду Берлінале.

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