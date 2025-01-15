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Мін'юст планує відновити роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ до кінця січня

Юлія Лаврук
15 січня, 2025 середа
15:41
Суспільство Мін'юст

Міністерство юстиції України планує до кінця січня відновити роботу всіх державних реєстрів після масштабної російської кібератаки

Зміст

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

Він зазначив, що наразі вдалось відновити роботу критично важливих реєстрів. Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. 

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", – пояснив заступник міністра.

За словами Кучерявенка, запустити всі сервіси планують до кінця січня цього року.

  • Після масштабної кібератаки РФ 19 грудня тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов'язане з ГРУ Росії.
  • Міністерство юстиції 10 січня відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР.
Теги:
Новини
Україна
Технології
кібератаки
хакерські атаки
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