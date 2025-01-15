Мін'юст планує відновити роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ до кінця січня

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

Він зазначив, що наразі вдалось відновити роботу критично важливих реєстрів. Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення.

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", – пояснив заступник міністра.

За словами Кучерявенка, запустити всі сервіси планують до кінця січня цього року.