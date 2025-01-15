Тепер медіа не відповідатимуть за коментарі до їхніх текстів
Відповідаючи на десятки коментарів та новин: ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів
Ніхто не зобов'яже медіа знімати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав.
Низка ЗМІ поширили інформацію, що законопроєкт №11321 нібито обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа, якщо вони не видаляють "негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами". Це брехня, пояснюю на пальцях.
До прийняття законопроєкту:
На медіа, згідно із "Законом про медіа", можна звернутися до Нацради або подати до суду за поширення неправдивої інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту. Суд — це купа часу і витрат, а також загроза для іміджу ЗМІ.
Після прийняття законопроєкту:
У випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу який порушує "Закон про медіа" медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем, якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді.
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Також законопроєктом ми звільняємо від відповідальності медіа за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування.
Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Хоча суть не міняється. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини. І бути захищеними у цьому випадку від судових позовів.
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Кому треба розповсюджувати цю брехню про законопроєкт №11321? Очевидно тим, хто стабільно подає до суду позови щодо захисту своєї "честі та гідності". Прізвище одного з таких колишніх посадовців вам добре відоме. З судами йому працювати набагато легше, ніж із Нацрадою. Тому не здивуюся, якщо прізвище Портнова буде якось причетне до каналів поширення цієї маніпуляції.
Нагадаю, під час розробки законопроєкту ми консультувалися з ключовими організаціями, які займаються захистом медіа. Повний перелік є в моєму попередньому дописі. І саме вони підтримали додатковий захист медіа, який портновці намагаються подати у вигідному для себе ключі.
Про автора. Ярослав Юрчишин, народний депутат України
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