Ніхто не зобов'яже медіа знімати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав. Низка ЗМІ поширили інформацію, що законопроєкт №11321 нібито обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа, якщо вони не видаляють "негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами". Це брехня, пояснюю на пальцях.

До прийняття законопроєкту: На медіа, згідно із "Законом про медіа", можна звернутися до Нацради або подати до суду за поширення неправдивої інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту. Суд — це купа часу і витрат, а також загроза для іміджу ЗМІ.

Після прийняття законопроєкту: У випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу який порушує "Закон про медіа" медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем, якого це рішення стосується. ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді. Читайте також: Стефанчук порушує права журналістів

Також законопроєктом ми звільняємо від відповідальності медіа за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування. Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Хоча суть не міняється. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини. І бути захищеними у цьому випадку від судових позовів. Читайте також: Про журналістів і політиків

Кому треба розповсюджувати цю брехню про законопроєкт №11321? Очевидно тим, хто стабільно подає до суду позови щодо захисту своєї "честі та гідності". Прізвище одного з таких колишніх посадовців вам добре відоме. З судами йому працювати набагато легше, ніж із Нацрадою. Тому не здивуюся, якщо прізвище Портнова буде якось причетне до каналів поширення цієї маніпуляції.