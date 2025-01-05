Саме це я почув у його інтерв’ю Суспільному. Мовляв, у більшості європейських парламентів пресу близько до депутатів не допускають.

Я хотів би порадити Стефанчуку поїхати в ПАРЄ і переконатися, що там на балконі не лише журналісти, а й прості відвідувачі Ради Європи можуть зайти та подивитися на роботу делегатів від національних парламентів.

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Як перший доповідач ПАРЄ зі свободи медіа і безпеки журналістів, я кваліфікую ці наміри як наступ на права журналістів. Але я не радник Стефанчука. У ВР є Комітет з питань свободи слова — хочу подивитись як голова комітету Ярослав Юрчишин відреагує на такі наміри спікера.