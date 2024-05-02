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OPINION

Свобода слова насправді абсолютно необхідна для Перемоги

Ростислав Павленко
2 травня, 2024 четвер
12:02
Погляд Ростислав Павленко

Після включення Держдепом США питання свободи слова до проблемних в Україні — спостерігаємо якусь нездорову реакцію владних кіл

Як завжди, з енергією, вартою кращого застосування.

То "прокинулись" і надіслали до Ради Європи заяву про обмеження цілої низки прав через запровадження воєнного стану. Процедура ніби й стандартна — але чому саме зараз? Ще й демонстративним повідомленням?

То телеграм-обслуга президентського Офісу зчинила галас навколо російських маневрів у російському телеграмі. Звинувачуючи в усіх гріхах тих, хто прагне позбутися анонімності в телеграмі. Адже саме анонімність дозволяє офісним мудрагелям безкарно "мочити" опонентів — тут з російськими шавками повна спільність методів.

То офісний радник Лещенко договорився до того, що хто проти "марафону" - той російський ІПСОт.

Ага. А хто не вірує в Зе-геній і Єрмака, пророка його — той єретик.

… а насправді, зацькована і старанно перетворювана владою на "токсичну" тема свободи слова — насправді абсолютно необхідна для Перемоги.

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Бо за часів повномасштабного вторгнення журналісти добре вивчили три "не" українського законодавства:

  • не показувати бойову роботу;
  • не показувати розташування наших військових;
  • не показувати пересування наших військових.

Саме такі обмеження накладає на свободу слова закон. Нагадаю: за Конституцією, цензура в Україні заборонена. Хоч політична, хоч військова. Але Закон може накладати обмеження на поширення інформації — що і зроблено запровадженням "трьох "не"".

До речі, це якраз телеграм-аноніми часто грішать порушенням цих обмежень — через безкарність.

Вони ж часто якраз повторюють і поширюють російську гидоту, якщо це вигідно замовникам. І точно слідують російським лекалам зневаження, ненависті та розколу.

Натомість свобода слова, з урахуванням названих обмежень — якраз сприяє Перемозі. Бо дозволяє викривати недоліки й змушувати їх виправляти.

Зокрема тому, історично, демократії воюють краще диктатур. Це треба памʼятати.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
цензура
журналісти
Війна з Росією
пропаганда
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