Як завжди, з енергією, вартою кращого застосування.

То "прокинулись" і надіслали до Ради Європи заяву про обмеження цілої низки прав через запровадження воєнного стану. Процедура ніби й стандартна — але чому саме зараз? Ще й демонстративним повідомленням?

То телеграм-обслуга президентського Офісу зчинила галас навколо російських маневрів у російському телеграмі. Звинувачуючи в усіх гріхах тих, хто прагне позбутися анонімності в телеграмі. Адже саме анонімність дозволяє офісним мудрагелям безкарно "мочити" опонентів — тут з російськими шавками повна спільність методів.

То офісний радник Лещенко договорився до того, що хто проти "марафону" - той російський ІПСОт.

Ага. А хто не вірує в Зе-геній і Єрмака, пророка його — той єретик.

… а насправді, зацькована і старанно перетворювана владою на "токсичну" тема свободи слова — насправді абсолютно необхідна для Перемоги.

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Бо за часів повномасштабного вторгнення журналісти добре вивчили три "не" українського законодавства:

не показувати бойову роботу;

не показувати розташування наших військових;

не показувати пересування наших військових.

Саме такі обмеження накладає на свободу слова закон. Нагадаю: за Конституцією, цензура в Україні заборонена. Хоч політична, хоч військова. Але Закон може накладати обмеження на поширення інформації — що і зроблено запровадженням "трьох "не"".

До речі, це якраз телеграм-аноніми часто грішать порушенням цих обмежень — через безкарність.

Вони ж часто якраз повторюють і поширюють російську гидоту, якщо це вигідно замовникам. І точно слідують російським лекалам зневаження, ненависті та розколу.

Натомість свобода слова, з урахуванням названих обмежень — якраз сприяє Перемозі. Бо дозволяє викривати недоліки й змушувати їх виправляти.

Зокрема тому, історично, демократії воюють краще диктатур. Це треба памʼятати.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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