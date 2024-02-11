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OPINION

Не відводити очей, або Чому найлегше відрапортувати у телеграм-каналі

Ростислав Павленко
11 лютого, 2024 неділя
10:05
Погляд Ростислав Павленко

Влада, як розпечену картоплину, перекидає питання умов мобілізації — замість налагодити нормальну комунікацію/роз'яснення та ефективне навчання мобілізованих

CNN повідомляє, з посиланням на поінформовані джерела, ніби Трамп заборонив підтримувати будь-які рішення щодо допомоги Україні: мовляв, хоче показати "неспроможність" своїх опонентів.

Це все — привід не до "зради та паніки", а до активної роботи для підготовки до загроз цього року:

  • креативної, а не "офісно-дитячої" дипломатії;
  • полегшення тиску на бізнес, а не нових "рад" і "платформ";
  • будівництва фортифікаційних споруд, а не "розподілу зон відповідальності" за кошти на нього;
  • виробництва/закупівлі й використання безпілотників, а не генерування оригінальних ідей у стилі "кожен із вас інженер";
  • скорочення ланцюжків до надходження допомоги до військових, а не множення паперів і упослідження місцевих рад та волонтерів.

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З наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення охоплює дежавю: і тоді теж усе було ясно — всім, крім Банкової...

... але замість театральних трьох крапок закінчу іншим.

Банкова реагує не на об'єктивні подразники, а на загрози своєму героїчному іміджу.

Чим ширший резонанс матимуть проблеми — тим швидше їх принаймні спробують вирішити.

Навіть не так. Показово покажуть, що сонцеликі зволили звернути на проблему увагу — і провели імітацію бурхливої діяльності.

Раду створили, відосик записали, указ видали тощо.

Відвели очі.

Фокус якраз у тому, щоб і після розпіареної спроби не зупинятися.

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Не дозволити "відвести очі". А продовжувати наполягати (і ширити це повідомлення), що:

  • для успіху дипломатії треба зняти дурнуваті совкові обмеження на виїзд — а не випускати дозовано кількох опозиціонерів;
  • на кону — допомога зі США, перспективи переговорів щодо вступу до ЄС, а вже незабаром — щодо вступу до НАТО (чого не замінять жодні угоди про співпрацю);
  • для полегшення тиску на бізнес треба заборонити правоохоронцям проводити перевірки та порушувати справи — а не створювати "ради";
  • притягнути до відповідальності тих, хто наймає "тітушок" проти журналістів-розслідувачів — а не відрапортувати в телеграм-каналах, що все героїчно розкрито;
  • для зміцнення фортифікації треба копати та бетонувати лінії оборони, а не видавати укази й нагороджувати радників;
  • для виготовлення "мільйона дронів" треба сприяти виробникам, а не ділити їх на "своїх" і "чужих", заполоняючи ефір піар-тріскотнею;
  • для поповнення лав війська необхідно серйозно говорити з людьми й поширювати інформацію про військовий вишкіл — і про можливості для його проходження, а не робити питання мобілізації "міжсобойчиком" військових і депутатів...

... от про це треба говорити та роз'яснювати скрізь.

Не дозволяти відводити очі. Бо небезпека легковажності знову стає смертельною.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
Війна з Росією
зброя для України
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