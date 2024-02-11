CNN повідомляє, з посиланням на поінформовані джерела, ніби Трамп заборонив підтримувати будь-які рішення щодо допомоги Україні: мовляв, хоче показати "неспроможність" своїх опонентів.

Це все — привід не до "зради та паніки", а до активної роботи для підготовки до загроз цього року:

креативної, а не "офісно-дитячої" дипломатії;

полегшення тиску на бізнес, а не нових "рад" і "платформ";

будівництва фортифікаційних споруд, а не "розподілу зон відповідальності" за кошти на нього;

виробництва/закупівлі й використання безпілотників, а не генерування оригінальних ідей у стилі "кожен із вас інженер";

скорочення ланцюжків до надходження допомоги до військових, а не множення паперів і упослідження місцевих рад та волонтерів.

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З наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення охоплює дежавю: і тоді теж усе було ясно — всім, крім Банкової...

... але замість театральних трьох крапок закінчу іншим.

Банкова реагує не на об'єктивні подразники, а на загрози своєму героїчному іміджу.

Чим ширший резонанс матимуть проблеми — тим швидше їх принаймні спробують вирішити.

Навіть не так. Показово покажуть, що сонцеликі зволили звернути на проблему увагу — і провели імітацію бурхливої діяльності.

Раду створили, відосик записали, указ видали тощо.

Відвели очі.

Фокус якраз у тому, щоб і після розпіареної спроби не зупинятися.

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Не дозволити "відвести очі". А продовжувати наполягати (і ширити це повідомлення), що:

для успіху дипломатії треба зняти дурнуваті совкові обмеження на виїзд — а не випускати дозовано кількох опозиціонерів;

на кону — допомога зі США, перспективи переговорів щодо вступу до ЄС, а вже незабаром — щодо вступу до НАТО (чого не замінять жодні угоди про співпрацю);

для полегшення тиску на бізнес треба заборонити правоохоронцям проводити перевірки та порушувати справи — а не створювати "ради";

притягнути до відповідальності тих, хто наймає "тітушок" проти журналістів-розслідувачів — а не відрапортувати в телеграм-каналах, що все героїчно розкрито;

для зміцнення фортифікації треба копати та бетонувати лінії оборони, а не видавати укази й нагороджувати радників;

для виготовлення "мільйона дронів" треба сприяти виробникам, а не ділити їх на "своїх" і "чужих", заполоняючи ефір піар-тріскотнею;

для поповнення лав війська необхідно серйозно говорити з людьми й поширювати інформацію про військовий вишкіл — і про можливості для його проходження, а не робити питання мобілізації "міжсобойчиком" військових і депутатів...

... от про це треба говорити та роз'яснювати скрізь.

Не дозволяти відводити очі. Бо небезпека легковажності знову стає смертельною.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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